Flüchtlingsmarsch Richtung USA formiert sich in Honduras

In Honduras haben sich rund tausend auswanderungswillige Menschen versammelt, die nach eigenen Angaben zusammen zu Fuß in die USA ziehen wollen. Unter leichtem Nieselregen campten sie laut dem Bericht eines AFP-Korrespondenten in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) in verschiedenen Parks und im Bahnhof von San Pedro Sula, einer rund 180 Kilometer nördlich der Hauptstadt Tegucigalpa gelegenen Stadt.

SN/APA (AFP)/ORLANDO SIERRA Rund tausend Menschen wollen sich auf den Weg machen