Flüchtlingsverteilung in der EU ist laut Kurz "gescheitert"

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat die Flüchtlingsverteilung in der EU als "gescheitert" bezeichnet. "Das lehnen so viele Staaten ab. Das wird auch nicht funktionieren", sagte der Kurz am Dienstag - einen Tag, bevor die EU-Kommission in Brüssel ihre neuen Vorschläge für die seit Jahren umstrittene Asylreform vorstellen will. Kurz forderte einen besseren Schutz der EU-Außengrenzen und einen effektiveren Kampf gegen Schlepper, "aber auch mehr gemeinsame Hilfe vor Ort".

SN/APA (AFP)/JOE KLAMAR Kurz will nichts mehr von "Solidarität" in der Migrationsdebatte hören