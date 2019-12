Flüchtlingswelle: UNO fordert Stopp der Kämpfe in Idlib

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat mit Blick auf Flüchtlinge zum sofortigen Stopp der Kämpfe in der syrischen Rebellenprovinz Idlib aufgerufen. "Der Generalsekretär erinnert alle Parteien an die Pflicht, Zivilisten zu schützen", erklärte UNO-Sprecher Stephane Dujarric am Dienstag. Zehntausende Menschen sollen vor den Kämpfen in Richtung türkischer Grenze fliehen.

SN/APA (AFP)/OMAR HAJ KADOUR Seit Donnerstag sind rund 40.000 auf der Flucht