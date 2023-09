Flugzeug-Probleme: Trudeau sitzt nach Gipfel in Indien fest

Wegen technischer Probleme mit seinem Flugzeug hat Kanadas Premierminister Justin Trudeau nach Abschluss des G20-Gipfels in Indien am Sonntag das Land vorerst nicht verlassen können. Kurz vor dem geplanten Abflug sei die Delegation darüber informiert worden, dass es ein technisches Problem an dem Airbus-Flieger gebe, hieß es in einer Mitteilung seines Büros, aus der kanadische Medien zitierten. Details zu den technischen Problemen wurden zunächst nicht mitgeteilt.

BILD: SN/APA/AFP/MONEY SHARMA Trudeau sitzt fest