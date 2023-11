EU-Kommissar Hahn kritisiert Entwicklungen in den Mitgliedsstaaten und spricht sich für den Beitritt der Ukraine aus - Kosten seien kein Argument dagegen.

Johannes Hahn muss in weniger als einem Jahr sein Büro im zwölften Stock des Berlaymont-Gebäudes in Brüssel räumen - dann geht der EU-Kommissar nach drei Amtsperioden in Pension. Zuvor muss er noch mit den Mitgliedsstaaten den aktuellen Budgetstreit beilegen.

...