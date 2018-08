Forderung: 15 Jahre Haft für ukrainischen Ex-Präsident

Im umstrittenen Prozess gegen den ukrainischen Ex-Präsidenten Viktor Janukowitsch hat die Anklage 15 Jahre Haft wegen Hochverrat gefordert. "Er machte alles von ihm Abhängige für die Besetzung des Territoriums der Ukraine durch den Aggressor (Russland)", teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag in ihrem Abschlussplädoyer in Kiew mit. Damit habe er als Präsident sein eigenes Volk verraten.

SN/APA (dpa)/Tim Brakemeier Der Vorwurf lautet Janukowitsch soll sein Volk verraten haben