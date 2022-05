Forderungen nach rascher Regierungsbildung in Nordirland

Nach dem historischen Erfolg der pro-irischen Partei Sinn Fein bei der Parlamentswahl in Nordirland steigt der Druck auf die Protestantenpartei DUP, ihre Blockadehaltung bei der Bildung einer Einheitsregierung zu beenden. Mahnungen zu einer raschen Regierungsbildung kamen aus London, Dublin und Washington. Großbritanniens Nordirland-Minister Brandon Lewis traf sich am Montag in Belfast mit Vertretern der wichtigsten Parteien der zum Vereinigten Königreich gehörenden Provinz.

SN/APA/AFP/PAUL FAITH Die DUP blockiert (noch)