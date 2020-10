Fortschritte bei Friedensbemühungen für Libyen

Die Bemühungen um Frieden in Libyen kommen voran. Militärvertreter der rivalisierenden Lager des Ministerpräsidenten Fayez al-Serraj und des Generals Khalifa Haftar einigten sich bei Gesprächen in Genf darauf, Straßen und Flugverbindungen zwischen den Regionen wieder zu öffnen. Dies berichtete die UNO-Beauftragte für Libyen, Stephanie Williams, am Mittwoch in Genf. Auch wollen sich beide Seiten über die Modalitäten der Ölförderung einigen und die Produktion ausweiten.

SN/APA (AFP)/FABRICE COFFRINI UNO-Beauftragte Stephanie Williams ortet positive Signale