Fotos von John Demjanjuk im KZ Sobibor aufgetaucht

Von NS-Täter John Demjanjuk sind nun erstmals Fotos aus dem ehemaligen Vernichtungslager Sobibor im von Deutschland besetzten Polen aufgetaucht. Zudem sollen hunderte weitere Bilder der "Aktion Reinhardt" der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die mehr als 350 Bilder stammten aus dem Besitz von Johann Niemann, stellvertretender Kommandant in Sobibor.

Zusammen mit dem Bildungswerk Stanislaw Hantz und der NS-Forschungsstelle Ludwigsburg der Universität Stuttgart will das NS-Dokumentationszentrum Topographie des Terrors die Fotos am 28. Jänner in Berlin präsentieren. Bei "Aktion Reinhardt" wurden während des Zweiten Weltkriegs 1,8 Millionen Juden und zehntausende Roma ermordet.

Den Angaben zufolge ist auf den Fotos erstmals der 2011 in München verurteilte Aufseher auf dem Lagergelände zu sehen. Demjanjuk hatte bis zu seinem Tod geleugnet, dort Aufseher gewesen zu sein. Die Bilder bieten bisher unbekannte Einblicke in die nationalsozialistischen Massenverbrechen und zu den deutschen Lagern im besetzten Polen.

Niemann stammte aus dem Emsland und trat 1934 in die Wachmannschaft des Konzentrationslagers Esterwegen ein. Nach einer Station in Sachsenhausen und in der "Kanzlei des Führers" wurde er bei der "Aktion T4" eingesetzt, bei der etwa 80.000 vermeintlich körperlich und geistig unheilbar Kranke ermordet wurden. Danach war er am Aufbau des ersten "Aktion Reinhardt"-Lagers in Belzec beteiligt, später kam er nach Sobibor. Niemann wurde bei einem Gefangenenaufstand am 14. Oktober 1943 zusammen mit zehn weiteren SS-Männern getötet.

Demjanjuk wurde wegen Beihilfe zum Mord an 28.060 Menschen zu fünf Jahren Haft verurteilt. Das Urteil wurde nicht rechtskräftig, weil Demjanjuk zehn Monate nach der Verkündung starb - bevor über die von Verteidigung und Staatsanwaltschaft beantragte Revision entschieden wurde.

Quelle: Apa/Dpa