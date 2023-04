Fox News und Dominion einigten sich in Verleumdungsstreit

In den USA haben der konservative Sender Fox News und der Wahlmaschinen-Hersteller Dominion ihren Streit über bewusst falsche Berichterstattung mit einem millionenschweren Vergleich beigelegt. "Wir erkennen die Gerichtsentscheidungen an, in denen bestimmte Behauptungen über Dominion als falsch bezeichnet wurden", räumte die Konzernmutter des Senders, Fox Corp, am Dienstag ein. Der Sender soll Dominion 787,5 Millionen Dollar (716,7 Mio. Euro) zahlen.

BILD: SN/APA/AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLD Einigung kurz vor Prozessbeginn