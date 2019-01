FPÖ-Freund King von US-Republikanern entmachtet

Der republikanische US-Abgeordnete und FPÖ-Kontaktmann Steve King ist nach rassistischen Äußerungen von seiner eigenen Partei entmachtet worden. Ein parteiinterner Ausschuss entschied am Montag, dass King aller Ausschussaufgaben entbunden wird, wie die AFP berichtete. Das Repräsentantenhaus verurteilte am Dienstag unter Verweis auf King in einer Resolution Rassismus im Allgemeinen.

SN/APA (AFP/Getty Images)/ALEX WONG King wurde wegen rassistischen €u§erungen entmachtet