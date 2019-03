80 Jahre nach dem Ende des spanischen Bürgerkriegs will die Regierung die Franco-Diktatur nun öffentlich aufarbeiten.

"Am heutigen Tag haben die nationalen Truppen ihre letzten militärischen Ziele erreicht." Das Heer der "Roten" sei gefangen und entwaffnet. Mit diesem Tagesbefehl erklärte General Francisco Franco am 1. April 1939 das Ende des fast dreijährigen Bürgerkriegs in Spanien. Ein ...