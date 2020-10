Frankreich ehrt ermordeten Lehrer Samuel Paty mit höchstem Orden

In Frankreich wird der von einem mutmaßlichen Islamisten ermordete Geschichtslehrer Samuel Paty mit der höchsten nationalen Auszeichnung Frankreichs geehrt. Er solle posthum mit dem Orden der Ehrenlegion (Legion d'Honneur) ausgezeichnet und so seiner gedacht werden, sagte Bildungsminister Jean-Michel Blanquer. Am Mittwoch wird die Gedenkfeier in der Sorbonne-Universität in Paris stattfinden.

SN/APA (AFP/Symbolbild)/FREDERICK F Samuel Paty wird posthum geehrt