Frankreich empört über Di Maios Treffen mit "Gelbwesten

Frankreich hat empört auf ein Treffen des italienischen Vize-Regierungschefs Luigi Di Maio mit Vertretern der "Gelbwesten" in Frankreich reagiert. Dies sei eine "neue Provokation", die "zwischen Nachbarstaaten und Partnern im Herzen der Europäischen Union nicht akzeptabel" sei, sagte ein Sprecher des Außenministeriums am Mittwochabend in Paris.

SN/APA (AFP)/ALBERTO PIZZOLI Di Maio hatte sich mit mehreren Vertretern der "Gelbwesten" getroffen