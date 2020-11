Frankreich: Ermittlungen gegen Beamte nach brutalem Einsatz

Nach einem brutalen Angriff auf einen schwarzen Musikproduzenten in Frankreich sind Ermittlungsverfahren gegen vier Sicherheitskräfte eingeleitet worden. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Justizkreisen erfuhr, kamen zwei von ihnen in Untersuchungshaft. Zwei weitere befinden sich demnach unter Justizaufsicht. Ein Video des Vorfalls hatte am Donnerstag landesweit für Empörung und Proteste gesorgt. Darin ist zu sehen, wie Beamte den Mann attackieren.

SN/APA/AFP/- / MICHEL ZECLER / GS G Video des umstrittenen Polizeieinsatzes in Paris