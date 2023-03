Erneut Proteste gegen Pensionsreform in Frankreich

Einen Tag nach der Entscheidung der französischen Regierung, die Pensionsreform ohne parlamentarische Abstimmung durchzusetzen, ist es am Freitag erneut zu wütenden Protesten gekommen. In der Früh blockierten Demonstranten etwa eine halbe Stunde lang die Pariser Stadtautobahn. Die Gewerkschaft CGT kündigte die Stilllegung einer Raffinerie in der Normandie an. Bisher waren die Raffinerien zwar teilweise blockiert, hatten aber weiter produziert.

BILD: SN/APA/AFP/BERTRAND GUAY Proteste gegen Pensionsreform gehen weiter