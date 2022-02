Frankreich erwartet Entscheidung zu Iran-Atom-Deal in Kürze

Bei den Wiener Verhandlungen über das Atomabkommen mit dem Iran steht nach französischen Angaben eine Entscheidung in den kommenden Tagen an. "Wir haben jetzt den Wendepunkt erreicht", sagte Außenminister Jean-Yves Le Drian am Mittwoch vor dem Parlament in Paris. "Es geht nicht um Wochen, es geht um Tage." Der Iran müsse nun politische Entscheidungen treffen.

SN/APA/AFP/JULIEN DE ROSA Frankreich erwartet Entscheidung zu Atomabkommen mit Iran in Kürze