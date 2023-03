Frankreich: Gewalt bei Protesten gegen Pensionsreform

In Frankreich sind die neuen Proteste gegen die Pensionsreform von Präsident Emmanuel Macron in Gewalt umgeschlagen. Die Demonstrationen in mehreren Städten begannen am Dienstagfrüh friedlich. Später wurde jedoch etwa in Nantes eine Filiale der Bank BNP Paribas in Brand gesetzt. Auch ein Auto wurde angezündet und Feuerwerkskörper auf die Polizei geschossen. Ein weiteres angezündetes Auto wurde am Nachmittag aus Rennes gemeldet, wo auch Straßen blockiert wurden.

BILD: SN/APA/AFP/ARNAUD FINISTRE Die Proteste in Frankreich gehen weiter