Frankreich fühlt sich von Australien und den USA hintergangen

Im Streit um den geplatzten U-Boot-Deal zieht Frankreich seine Botschafter aus Washington und Canberra zurück.

Nachdem Australien einen U-Boot-Deal mit Frankreich aufgekündigt hat und stattdessen Atom-U-Boote mithilfe der USA und Großbritannien erwirbt, ist Frankreich empört. Am Wochenende zog Frankreich seine Botschafter aus Canberra und Washington zurück. Zuvor hatte der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian die Entscheidung Australiens bereits als "Dolchstoß" bezeichnet. Der Vorfall belaste auch die Zukunft der NATO, sagt Le Drian.

Was derzeit noch Symbolik ist, könnte schwerwiegende Folgen haben. So twitterte Peter Ricketts, ehemaliger britischer Botschafter in Frankreich: "Unterschätzen Sie die ...