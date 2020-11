Frankreich lockert behutsam und mit Blick auf den Handel

Kleine Läden hoffen auf das Weihnachtsgeschäft, Amazon verschob Black Friday ausnahmsweise um eine Woche.

Nach mehr als vier Wochen Lockdown wird es in Frankreich kein unmittelbares Ende der Ausgangsbeschränkungen geben - das war schon klar, bevor Präsident Emmanuel Macron Dienstagabend in einer Fernsehansprache die nächsten Schritte ab 1. Dezember erläutern wollte. Eine Lockerung wurde aber durchaus erwartet, zumal sich die Infektionszahlen seit mehreren Tagen stetig verbessert haben. Zuletzt wurden nur noch 4452 Neuinfektionen vermeldet - ein starker Abfall gegenüber dem Höchstwert von 86.852, der am 7. November erreicht worden war. Doch immer noch sterben ...