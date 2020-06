Der Befehlshaber der Terrormiliz in Nordafrika ist verantwortlich für zahlreiche Entführungen und Ermordungen europäischer Touristen.

Es ist der bisher größte Erfolg der französischen Anti-Terror-Einheiten in Nordafrika: Spezialeinheiten in Mali töteten jenen Mann, der seit zwei Jahrzehnten im Norden Afrikas und in der darunter liegenden Sahelzone mit seinen Terrormilizen für Bombenanschläge gegen westliche Einrichtungen und die ...