Frankreich-Wahl wird zur Zitterpartie: Macron-Lager nur hauchdünn voran

Bei der ersten Runde der französischen Parlamentswahlen erzielte eine rot-grüne Allianz ein gutes Ergebnis. Emmanuel Macrons Bündnis Ensemble muss um die absolute Mehrheit fürchten.

Schon wieder ein Votum? Knapp zwei Monate nach der französischen Präsidentschaftswahl werden die Französinnen und Franzosen stets erneut an die Urnen gerufen, um über die Besetzung der Nationalversammlung, des Unterhauses des Parlaments, zu entscheiden. Von der Sitzverteilung hängt ab, ob der Staatschef in den kommenden fünf Jahren mit der Unterstützung des Parlaments, zu dem als zweite Kammer der konservativ dominierte Senat gehört, regieren kann. Die Ergebnisse sind also durchaus von Bedeutung für die Zukunft des Landes. Dennoch beteiligte sich bei der ersten Runde am gestrigen Sonntag nicht einmal jeder zweite Wahlberechtigte. Es war ein neuer Höchststand der Enthaltung bei Parlamentswahlen.

Macrons Partei kommt mit ihren Verbündeten nach offiziellen Angaben aus der Nacht zum Montag auf 25,75 Prozent der Stimmen und nach Schätzungen mehrerer Wahlforschungsinstitute auf 255 bis 295 Sitze. 289 Sitze sind in dem insgesamt 577 Abgeordnete zählenden Parlament für die absolute Mehrheit nötig. Die links-grüne Allianz Nupes von Jean-Luc Mélenchon lag nahezu gleich auf, sie erhielt nur 21.442 Stimmen weniger und kann mit 150 bis 210 Sitzen rechnen. Die genaue Sitzverteilung wird sich erst in der Stichwahl kommenden Sonntag entscheiden.

Macron könnte nach Parlamentswahl abhängig von Partner-Parteien sein

Vor fünf Jahren war es Macrons damals noch junger Partei La République en marche (LREM) gelungen, die absolute Mehrheit von mindestens 289 der 577 Sitze zu erzielen. Schafft sie das diesmal nicht, könnte der Präsident für die Umsetzung seiner Gesetzesprojekte abhängig sein von den Partner-Parteien MoDem (Mouvement Démocrate), Agir ("Handeln") sowie Horizons ("Horizonte"), der neuen Partei von Macrons früherem Premierminister Édouard Philippe. Mit ihnen hat LREM das Bündnis Ensemble! ("Gemeinsam!") geschmiedet, um die eigenen Gewinnchancen zu erhöhen.

Sollte diese bei der zweiten Runde am kommenden Sonntag siegen, dürfen die von Macron eingesetzte Premierministerin Elisabeth Borne und die Minister der neuen Regierung, von denen einige selbst kandidierten, im Amt bleiben. Borne qualifizierte sich als Erstplatzierte in ihrem Wahlkreis in Nordfrankreich. Im gegenteiligen Fall käme es zu einer "Kohabitation", wenn eine oppositionelle Partei die Regierung und deren Chef stellt. Das würde Macron die Arbeit deutlich erschweren.

Das Linksbündnis um Melénchon liegt nur knapp dahinter

Ersten Auszählungsergebnissen zufolge lag Ensemble! knapp vor dem rot-grünen Parteien-Bündnis Nupes, dessen Name für "neue soziale und ökologische Volks-Union" steht. An dessen Spitze steht der Linkspopulist Jean-Luc Mélenchon, der als Kandidat seiner Partei La France Insoumise ("Das unbeugsame Frankreich") bei den Präsidentschaftswahlen mit 22 Prozent nur knapp auf dem dritten Platz hinter der Rechtspopulistin Marine Le Pen und Macron gelandet war. Daraus zog Mélenchon seinen Führungsanspruch und schmiedete den Zusammenschluss seiner Partei mit den Sozialisten, den Grünen und den Kommunisten. Gemeinsam einigten sie sich auf Programm-Eckpunkte wie die Erhöhung des Mindestlohns und die Rente ab 60 (anstatt wie derzeit 62). Im Fall eines Siegs soll Mélenchon Premierminister werden. Macron wäre dazu zwar nicht verpflichtet. "Keine einzige Partei kann dem Präsidenten einen Namen aufzwingen", stellte er in einem Interview klar. "Die Mehrheit entscheidet", erwiderte Mélenchon. Tatsächlich könnte diese sonst die Regierung auflösen. Der Linkspolitiker rief gestern Abend die Menschen dazu auf, "die Urnen zu überfluten", um Macrons "unselige Projekte" zu verhindern.

Die konservativen Republikaner erreichten rund 11 Prozent und dürften einen großen Teil ihrer bislang 100 Sitze verlieren - vorhergesagt werden ihnen zwischen 33 und 53 Sitze.

Die beiden rechtsextremen Parteien Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen und Reconquête des Ultrarechten Éric Zemmour haben sich nicht zusammengeschlossen, sondern traten jeweils mit eigenen Kandidaten an. Zemmour, der selbst in einem Wahlkreis in Südfrankreich kandidiert hatte, verfehlte die Qualifizierung in die zweite Runde. Der RN erhielt ersten Ergebnissen zufolge rund 19 Prozent, gegenüber 13,2 Prozent vor fünf Jahren. Für Le Pens rechtsextreme Partei dürfte es voraussichtlich für eine eigene Fraktion reichen, bei der mindestens 15 Abgeordnete notwendig sind. Bislang gab es keine solche RN-Fraktion.