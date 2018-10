Frankreich wegen Atomtests im Südpazifik vor IStGH verklagt

Wegen seiner früheren Atomtests im Südpazifik ist Frankreich vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verklagt worden. Der Vorwurf laute auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit, sagte der polynesische Unabhängigkeitsaktivist Oscar Temaru am Dienstag in New York. "Das sind wir all den Menschen schuldig, die als Folge des Atom-Kolonialismus gestorben sind."

SN/APA (AFP)/GREGORY BOISSY Insgesamt wurden 193 Atomwaffentests unternommen