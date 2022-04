Frankreich: Welcher Kandidat rettet die Kaufkraft?

Steigende Preise bereiten den Französinnen und Franzosen die größte Sorge. Emmanuel Macron und Marine Le Pen machten vor der Stichwahl um das Präsidentenamt große Versprechen.

Noch ist es ein Duell auf Distanz, das sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und seine Herausforderin Marine Le Pen liefern. Erst am nächsten Mittwochabend, wenige Tage vor der zweiten Runde der französischen Präsidentschaftswahl am 24. April, werden sie wirklich aufeinandertreffen. Dann findet die einzige Fernsehdebatte in diesem Wahlkampf statt, auf die Macron sich einlässt.

Bislang überbieten sich die beiden Kandidaten mit Vorschlägen und greifen zugleich das Programm des jeweils anderen an, vor allem beim Thema Kaufkraft, das die ...