Frankreich will doch keine "Sea-Watch"-Migranten aufnehmen

Während die politischen Spannungen zwischen Italien und Frankreich weiterhin für internationale Aufregung sorgen, rudert Paris in Sachen "Sea-Watch"-Migranten zurück. Frankreich will nicht mehr wie angekündigt neun der insgesamt 47 Migranten des Rettungsschiffes "Sea-Watch" aufnehmen, die vergangene Woche in Catania eingetroffen waren, wie italienische Medien berichteten.

SN/APA (AFP)/FEDERICO SCOPPA Die Migranten mussten lange Zeit auf dem Meer verbringen