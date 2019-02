Frankreich will doch sieben "Sea-Watch"-Migranten aufnehmen

Frankreich will nun doch bei der Debatte um die "Sea-Watch"-Migranten einlenken. Das französische Innenministerium teilte am Samstag mit, dass Frankreich doch sieben der 47 Migranten aufnehmen wird, die vergangene Woche in Catania an Bord des Rettungsschiffes "Sea-Watch 3" gelandet waren. "Frankreich wird seiner Verpflichtung nachkommen", so das Innenministerium in einer Presseaussendung.

SN/APA (AFP)/FEDERICO SCOPPA Die Migranten mussten lange Zeit auf dem Meer verbringen