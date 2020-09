Frankreichs Ärztekammer will "starke Gegenmaßnahmen"

Während Barchefs gegen Coronamaßnahmen protestieren, warnen Mediziner vor einer heftigen zweiten Viruswelle.

Im Internet macht derzeit eine französische Karikatur die Runde, in der ein Paar am Tisch einer Bar sitzt. Aufgeschreckt blicken beide den Kellner an, der unter seiner Maske verkündet: "Wir schließen! Es ist 21.58 Uhr, Covid kommt in zwei Minuten!"

Zum Lachen finden die Barbetreiber in mehreren französischen Städten die neue von der Regierung auferlegte Sperrstunde allerdings nicht. Am angespanntesten ist die Lage in Marseille, Aix-en-Provence und auf der Karibikinsel Guadeloupe, wo Restaurants, Cafés und Bars zwei Wochen ...