Frankreichs Ex-Präsident Hollande als Zeuge in Terrorprozess

Im Prozess um die islamistischen Terroranschläge in Paris vor sechs Jahren wird Frankreichs damaliger Präsident Francois Hollande am Mittwoch als Zeuge gehört. Angeklagt sind 20 Verdächtige - darunter der bereits in Belgien verurteilte Salah Abdeslam, der als einer der Haupttäter und einziger Überlebender des Terrorkommandos gilt. Bei der Anschlagsserie am 13. November 2015 hatten Extremisten im Konzertsaal "Bataclan" sowie in Bars und Restaurants 130 Menschen erschossen.

SN/APA/AFP/PASCAL LACHENAUD Hollande war bei den Anschlägen 2015 als Zeuge dabei