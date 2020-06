Frankreichs Ex-Premier muss zwei Jahre in Haft

Im Prozess wegen Scheinbeschäftigung seiner Frau Penelope wurden sie und François Fillon schuldig gesprochen. Seit den 80er Jahren hatte sie als seine parlamentarische Assistentin mehr als eine Million Euro an Honoraren erhalten, ohne die Arbeit belegen zu können. Fillons Anwalt kündigte an, in Berufung zu gehen.

SN/AP Frankreichs Ex-Premierminister Fillon muss ins Gefängnis.