Frankreichs Mütter in der Bredouille

Frauen in Frankreich bringen Kind und Beruf spielend unter einen Hut, heißt es. Doch die Wirklichkeit sieht oft ganz anders aus.

"Das alles war nicht so geplant." Isabelle Dupont blickt nach unten auf das Baby in ihrem Arm, dann wieder hoch und strahlt. "Das alles", damit meint sie Emma, acht Monate alt, mit rundem Kopf und runden Wangen. Ein "Überraschungskind", dessen überforderter Vater sich im Laufe der Schwangerschaft nach und nach zurückzog, bis er irgendwann nur noch in Form unregelmäßiger SMS-Nachrichten und geringer Geldüberweisungen präsent war. "Als ich schwanger war, dachte ich, wenigstens gibt es in Frankreich genügend Betreuungsplätze, um weiterarbeiten ...