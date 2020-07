Frankreichs neues Kabinett wird am Montag vorgestellt

Nach dem Rücktritt der französischen Regierung am Freitag wird das Kabinett des neuen Premierministers Jean Castex voraussichtlich schon an diesem Montag bekanntgegeben werden. Das sagte der Präsident der Nationalversammlung, Richard Ferrand, am Sonntag dem französischen Fernsehsender France 3. Castex selbst deutete in einem Interview an, dass die Vorstellung des Kabinetts kurz bevor stehe.

SN/APA (AFP)/THOMAS COEX Castex kündigte eine umfassende Umbildung an