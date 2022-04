Frankreichs Populisten vor der Wahl: Hauptsache gegen "das System"

Die Eliten auf der einen, das Volk auf der anderen Seite - diese Vorstellung ist in Frankreich tief verankert. Sie könnte Populisten bei der Präsidentschaftswahl die Hälfte der Stimmen bringen.

Der junge Mann dreht seine Frankreich-Fahne in der Hand, die er bei der gerade zu Ende gegangenen Kundgebung erhalten hat. Er wartet in der Pariser Metrostation Iéna auf den nächsten Zug. Beim letzten waren die Waggons überfüllt - mit Passagieren, die wie er die Veranstaltung des ultrarechten Präsidentschaftskandidaten Éric Zemmour besucht haben. Darauf angesprochen, lächelt er wie beseelt. "Haben Sie das gesehen? Es war unglaublich, diese Begeisterung zu spüren", sagt er mit leuchtenden Augen. Nichts an Zemmour sei rechtsextrem. "Rechts ...