Frankreichs Präsident Macron in Lyon mit Ei beworfen

Bei einem Besuch in Lyon ist der französische Präsident Emmanuel am Montag mit einem Ei beworfen worden. Das Ei traf den Präsidenten an der Schulter, platzte aber nicht, wie ein AFP-Reporter berichtete. Die Polizei nahm den Täter in Gewahrsam. "Wenn er mir etwas zu sagen hat, soll er herkommen", sagte Macron anschließend. "Ich werde später mit ihm reden", fügte er hinzu. Das Motiv des Mannes war zunächst nicht bekannt.

SN/APA/AFP/POOL/LUDOVIC MARIN Macron zu Gast auf einer internationalen Gastronomie-Messe