Frankreichs Präsident Macron stellt Wahlprogramm vor

Gut drei Wochen vor Beginn der Präsidentschaftswahl in Frankreich legt Staatschef Emmanuel Macron am Donnerstag (15.00 Uhr) sein Wahlprogramm vor. Im Anschluss an die Präsentation will er sich den Fragen der Medien stellen. Mitbewerber hatten dem mit diplomatischen Bemühungen im Ukraine-Krieg stark eingespannten Präsidenten vorgeworfen, sich vor dem Wahlkampf und Debatten schlicht zu drücken.

