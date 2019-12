Frankreichs Regierung stellte Pensionsreform vor

Die französische Regierung will eine Mindestpension von 1.000 Euro einführen und das gesetzliche Pensionsalter bei 62 Jahren belassen. Es müssen jedoch alle, die vor dem Alter von 64 in Pension gehen wollen, künftig mit Abschlägen rechnen, sagte Premierminister Edouard Philippe am Mittwoch bei der Vorstellung der Details der umstrittenen Reform.

SN/APA (AFP)/THOMAS SAMSON Premier Philippe stellte die Pläne für die Pensionsreform vor