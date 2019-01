Frankreichs Sozialisten rechnen mit Ex-Präsident Hollande ab

Vier Monate vor der Europawahl hat die Sozialistische Partei in Frankreich (PS) mit ihrem früheren Präsidenten Francois Hollande abgerechnet. Parteichef Olivier Faure sagte am Montag bei einem Auftritt in Ivry-sur-Seine südöstlich von Paris, viele Wähler hätten sich durch Hollandes Kurs "verraten" gefühlt. Als Beispiele nannte er die Steuerpolitik und die umstrittene Arbeitsmarktreform Hollandes.

SN/APA (Archiv/AFP)/JOEL SAGET Wähler fühlten sich von Hollande "verraten"