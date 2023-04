Frankreichs Verfassungsrat billigt Pensionsreform

Dem wichtigsten Projekt von Präsident Emmanuel Macron steht nichts mehr im Weg, die Proteste gehen weiter.

Die umstrittene Rentenreform des französischen Präsidenten Emmanuel Macron wird kommen. Am Freitag erklärte der Verfassungsrat das Gesetz in seinen Kernpunkten für gültig. Kassiert wurden lediglich weniger zentrale Punkte wie die Pflicht für große Unternehmen, einen gewissen Anteil an über 55-Jährigen zu beschäftigen. Die Regierung kann das später in ein Arbeitsmarktgesetz integrieren.

Damit steht der schrittweisen Erhöhung des Renten-Mindestalters von 62 auf 64 Jahre ab Herbst nichts mehr im Weg. Für Macron ist dies eine Genugtuung, denn es handelte ...