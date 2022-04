Frankreichs Wahlkampffinale vor Millionen Zuschauern: "Hören Sie doch auf, alles durcheinander zu bringen!"

Im einzigen TV-Duell musste Marine Le Pen kompetent wirken und Emmanuel Macron jeden Anschein von Arroganz vermeiden.

In den vergangenen Tagen hat Marine Le Pen sich ausgeruht. Sie fuhr ihr Wahlkampfprogramm herunter und zog sich zurück, um konzentriert arbeiten zu können. Denn bei der Vorbereitung des einzigen Fernsehduells gegen Emmanuel Macron am Mittwochabend, vier Tage vor der zweiten Runde der französischen Präsidentschaftswahl, wollte sie es besser machen als vor fünf Jahren. Schon 2017 war die Rechtspopulistin in die Stichwahl gegen Macron eingezogen. Ihre ohnehin geringen Gewinnchancen verdarb sie sich völlig durch eine desaströse Selbstpräsentation in der TV-Debatte ...