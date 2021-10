Franziskus empfing scheidende deutsche Kanzlerin Merkel

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ist in einer Privataudienz von Papst Franziskus im Vatikan empfangen worden. Merkel und ihr Ehemann Joachim Sauer kamen am Donnerstag in der Früh in den Apostolischen Palast, wo unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein Gespräch mit dem katholischen Kirchenoberhaupt stattfand. Für Merkel war dies die fünfte Privataudienz mit Franziskus, den sie sehr schätzt. Als Tochter eines protestantischen Pfarrers hat sie einen engen Kirchenbezug.

SN/APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI Deutsche Kanzlerin Merkel auf Abschiedsbesuch im Vatikan