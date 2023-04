Franziskus will nächstes Jahr seine Heimat besuchen

Papst Franziskus will 2024 endlich seine Heimat Argentinien besuchen. "Ich möchte nächstes Jahr in das Land reisen", versicherte er laut Kathpress im Interview der argentinischen Zeitung "La Nacion" (Sonntag). 2024 finden in dem südamerikanischen Land keine bedeutenden Wahlen statt. Die Visite hätte also keinen parteipolitischen Beigeschmack. Entsprechende Überlegungen hatten bei früheren Reiseplanungen eine Rolle gespielt.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/P Papst Franziskus will nächstes Jahr endlich nach Argentinien reisen