Französische Polizei räumte zwei weitere Flüchtlingslager

In Paris hat die Räumung der beiden letzten großen Flüchtlingslager begonnen. Montag früh startete die Räumung einer Zeltstadt am Canal Saint-Martin im Norden der Stadt, in der überwiegend Afghanen Unterschlupf fanden. Dort waren vergangene Woche rund 550 Bewohner gezählt worden. Eine zweite Räumung erfolgte laut Behörden in der Nähe von Porte de la Chapelle, wo rund 450 Migranten lebten.

SN/APA (AFP)/LUCAS BARIOULET Die Migranten lebten in dem Lager in Zelten