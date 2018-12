Französische Regierung berät über "Gelbwesten"-Gesetz

Nach Zugeständnissen von Staatschef Emmanuel Macron im Zuge der "Gelbwesten"-Krise berät die französische Regierung am Mittwoch (09.00 Uhr) in Paris über einen entsprechenden Gesetzesentwurf. Macron hatte in der vergangenen Woche mehrere Sofortmaßnahmen in der Sozialpolitik versprochen. Er will mit dem Paket den Konflikt mit der Protestbewegung "Gelbwesten" entschärfen.

SN/APA (AFP)/BENOIT TESSIER Präsident Macron signalisierte Kompromissbereitschaft