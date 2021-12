"Französischer Trump": Zemmour tritt gegen Macron an

Der Rechtsextreme hat offiziell seine Präsidentschaftskandidatur verkündet. Die Umfragewerte gehen nach unten.

Éric Zemmour spricht "meine lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger" direkt an, doch er blickt nicht in die Kamera. In einer mit schweren Büchern ausgestatteten Bibliothek sitzend richtet er seinen Blick auf das Redemanuskript und listet die Qualen auf, die die Franzosen seiner Ansicht nach Tag für Tag erleben: "Sie gehen durch die Straßen Ihrer Städte und erkennen sie nicht wieder", liest er in dem knapp zehnminütigen Videoclip vor. "Sie betreten einen Bahnhof oder holen Ihr Kind von der Schule ab - ...