Franzosen gehen wieder gegen Pensionsreform auf die Straße

Im Konflikt um die Pensionsreform wollen in Frankreich wieder Zehntausende Menschen auf die Straße gehen. Mehrere Gewerkschaften, unter ihnen auch die gemäßigte CFDT, riefen zu Demonstrationen auf. In Paris wurde ein großer Protestzug angekündigt, auch in Lyon und Nantes sind Demonstrationen angekündigt.

SN/APA (AFP)/SEBASTIEN SALOM-GOMIS Seit knapp zwei Wochen wird in Frankreich demonstriert