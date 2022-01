Frau Bürgermeister oder Frau Bürgermeisterin?

Auch in Frankreich tobt ein Streit über gendergerechte Sprache und inklusive Schreibweise.

Ist eine französische Schriftstellerin wie ihr männlicher Kollege ein "auteur" oder gehört ein weibliches -e als Endung dazu, was sie zur "auteure" machen würde? Bei der Aussprache hört man im Französischen keinen Unterschied, erkennbar ist er aber im Schriftlichen - und so bleibt das Grundsatzproblem. Ist eine Bürgermeisterin als "Madame le maire" anzusprechen, also mit dem männlichen Artikel "le", oder hat man "Madame la maire" aus ihr zu machen? Zweiteres hat die Gelehrteninstitution Académie française kürzlich gutgeheißen und tatsächlich wird ...