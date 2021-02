Frau von Kim Jong-un wieder in der Öffentlichkeit

Die Frau des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un, Ri Sol-ju, ist erstmals seit mehr als einem Jahr wieder in der Öffentlichkeit aufgetreten. An der Seite ihres Mannes habe sie am Geburtstag dessen gestorbenen Vaters Kim Jong-il ein Konzert in Pjöngjang besucht, so die Staatsmedien am Mittwoch. Dazu wurden Bilder veröffentlicht, die das Paar lächelnd nebeneinander sitzend zeigen. Der Geburtstag Kim Jong-ils wird in Nordkorea als "Tag des leuchtenden Sterns" gefeiert.

SN/APA (AFP)/STR Kim Jong-un und seine Frau scheinbar in trauter Zweisamkeit