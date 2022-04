Frauen an der Waffe: Eine 35-jährige Ukrainerin berichtet über verstörende Details im Kampfeinsatz

Frauen auf der Flucht, Männer an der Front: Diese Bilder sind im Ukraine-Krieg präsent. Sie sind aber nur ein Ausschnitt der Realität. Auch Frauen greifen zu den Waffen. So wie Alina Sarnatska.

Für Alina Sarnatska hat mit dem 24. Februar eine neue Zeitrechnung begonnen. Vor dem Datum arbeitete die Ukrainerin in einer Nichtregierungsorganisation, setzte sich für Frauenrechte ein und schrieb nebenbei ihre Doktorarbeit. Doch mit dem 24. Februar, dem ersten Kriegstag, fand dieser Lebensabschnitt ein abruptes Ende.

Was Alina Sarnatska nun macht, ist auf den ersten Blick ersichtlich: Im Camouflage-Hemd sitzt sie vor der Kamera ihres Handys, an ihrem Ärmel ist ein Aufnäher in den ukrainischen Nationalfarben. Die junge Frau ...