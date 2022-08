Frauen im Fokus: " Ich kann. Ich will. Auch in einer Fremdsprache."

Finnlands Europaministerin war zu Gast in Salzburg. Sie kommt aus einem Land, in dem führende Frauen nicht auffallen.

Der Wind, der Wind. "Sitzen die Haare?", fragt Karoline Edtstadler, bevor die Kameras eingeschaltet werden. "Auch so eine Frauensache, oder?", scherzt sie. Um Frauen ging es bei der Konferenz am Freitag in Schloss Leopoldskron, zu der die Europaministerin neun europäische Kolleginnen eingeladen hatte.

"Frauen haben oft einen anderen Zugang. Sie sind diejenigen, die Dinge ermöglichen. Die empathischer agieren", sagt Edtstadler. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen wolle sie die immensen Krisen, vor denen Europa stehe, aus weiblicher Perspektive betrachten und ...