Frauen könnten Arabien retten

Spätestens seit Ausbruch des "arabischen Frühlings" ist klar: Dieser Teil der Welt leidet unter einer Vielzahl von Problemen. Doch so komplex diese Herausforderungen auch sein mögen, ihre Lösung ist verblüffend einfach.

Selbst Beobachter, die die grausamen Hinrichtungen des "Islamischen Staats" gewöhnt sind, fanden dieses Video außergewöhnlich barbarisch: In den kurzen Mitschnitten, die die von der Türkei unterstützte Freie Syrische Armee Anfang Februar online stellte, sah man die geschändete Leiche Barin Kobanis, einer kurdischen Kämpferin, die gefangen genommen worden war, auf dem Boden liegen. "Kämpfer" entblößten ihren Oberkörper und verstümmelten ihn. Ein Soldat trat mit seinem Stiefel auf ihre linke Brust und sagte: "Die ist schön." "Die Säue der PKK sind unsere Kriegsbeute", kommentiert ein anderer. Warum verhielten sich die Soldaten so grausam? Weil ihr Hass auf Kobani enorm war. Denn sie stand nicht nur für den Willen der Kurden, sich gegen türkische und arabische Fremdherrschaft aufzulehnen. Die Kämpferin symbolisiert ein Phänomen, das Potentaten und große Teile der Bevölkerung in der Region gleichermaßen fürchten: Menschen, die gleiche Rechte einfordern und für sie kämpfen, obwohl - oder eben gerade weil sie Frauen sind.