Frauenministerin Raab: Jede Frau soll angstfrei leben können

Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) hat sich im Rahmen der 75. UNO-Generalversammlung in New York am Donnerstag für ein angstfreies Leben aller Frauen und mehr weibliche Polizistinnen ausgesprochen. Bei einem hochrangigen internationalen Treffen, das sich mit Maßnahmen für eine "Beschleunigte Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter und Stärkung aller Frauen und Mädchen" beschäftigt, forderte Raab: "Jede Frau soll ein gewaltfreies Leben führen können."

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Die Ministerin will zudem mehr Polizistinnen etablieren